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Цискаридзе зарегистрировал собственный бренд

12:32, 25 ноября 2020 15
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Танцор и хореограф Николай Цискаридзе обратился в Роспатент для регистрации своего имени в качестве товарного знака.

В качестве бренда он просит зарегистрировать своё имя как написанное кириллицей, так и на латинице: «Nikolay Tsiskaridze», сообщает Telegram-канал Mash.

Для какого конкретно бизнеса Цискаридзе регистрирует бренд, пока не известно. Отмечается, что, исходя из поданной им документации, товарный знак может быть связан с канцтоварами, кино, СМИ, учебными заведениями, спортивными товарами и даже видеоиграми.

Ранее NEWS.ru писал, что Николай Цискаридзе выступил с критикой Большого театра в Москве, обвинив руководство в низком качестве постановок. По мнению Цискаридзе, зритель, который платит немалые деньги за билеты в Большой театр, должен видеть достойные спектакли.

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