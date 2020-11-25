Цискаридзе зарегистрировал собственный бренд

https://static.news.ru/photo/841b64c8-2f03-11eb-bde5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Танцор и хореограф Николай Цискаридзе обратился в Роспатент для регистрации своего имени в качестве товарного знака.

В качестве бренда он просит зарегистрировать своё имя как написанное кириллицей, так и на латинице: «Nikolay Tsiskaridze», сообщает Telegram-канал Mash.

Для какого конкретно бизнеса Цискаридзе регистрирует бренд, пока не известно. Отмечается, что, исходя из поданной им документации, товарный знак может быть связан с канцтоварами, кино, СМИ, учебными заведениями, спортивными товарами и даже видеоиграми.

Ранее NEWS.ru писал, что Николай Цискаридзе выступил с критикой Большого театра в Москве, обвинив руководство в низком качестве постановок. По мнению Цискаридзе, зритель, который платит немалые деньги за билеты в Большой театр, должен видеть достойные спектакли.