Цискаридзе зарегистрировал собственный бренд

Танцор и хореограф Николай Цискаридзе обратился в Роспатент для регистрации своего имени в качестве товарного знака.
В качестве бренда он просит зарегистрировать своё имя как написанное кириллицей, так и на латинице: «Nikolay Tsiskaridze»,
Для какого конкретно бизнеса Цискаридзе регистрирует бренд, пока не известно. Отмечается, что, исходя из поданной им документации, товарный знак может быть связан с канцтоварами, кино, СМИ, учебными заведениями, спортивными товарами и даже видеоиграми.
Ранее NEWS.ru писал, что Николай Цискаридзе выступил с критикой Большого театра в Москве, обвинив руководство в низком качестве постановок. По мнению Цискаридзе, зритель, который платит немалые деньги за билеты в Большой театр, должен видеть достойные спектакли.