Цискаридзе раскритиковал Большой театр за качество постановок

https://static.news.ru/photo/804262dc-16be-11eb-98ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе раскритиковал постановки Большого театра, отметив, что их качество упало с музыкальной и нравственной точек зрения.

Так он прокомментировал видео, которое в социальных сетях опубликовала оперная певица Анна Нетребко. Она показала ролик с отрывками постановки «Манон Леско», которая была представлена в Большом театре. Однако её подписчики были шокированы увиденным, назвав происходящее на сцене «кошмаром» и «извращением», добавив, что в Большом театре показали «бесстыдство».

По мнению Цискаридзе, зритель, который платит немалые деньги за билеты в Большой театр, должен видеть достойные спектакли. Звезда балета разделил мнение пользователей Сети. В беседе с ФАН он подчеркнул , что всё происходящее в Большом театре с художественной точки зрения уже требует общественной огласки.

Я не видел эту постановку. И смотреть не собираюсь. Всё, что последнее я видел и слушал в Большом театре, не выдерживает критики. Это я говорю как меломан и как зритель, а не только как человек, который вырос в этом театре, — заявил артист.

Цискаридзе уверен, что в Большом театре понятие «режиссёрская опера» уже давно стало насмешкой.

Ранее Николай Цискаридзе заявил, что во время пандемии освоил социальные сети и теперь старается ежедневно радовать подписчиков новыми постами. При этом он часто сталкивается с критикой в комментариях. По словам артиста, он пытается сдерживаться и не вступать в споры, однако если человек перегибает палку и прибегает к откровенным оскорблениям, то приходится блокировать его, писал NEWS.ru.