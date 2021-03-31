Познер улетел из Тбилиси после протестов

https://static.news.ru/photo/c2af364c-92b3-11eb-886b-96000091f725_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский журналист Владимир Познер покинул территорию Тбилиси после протестов в грузинской столице против самого телеведущего. Об этом сотрудники местного Первого канала рассказали в четверг, 1 апреля.

Познер прилетел в Тбилиси, чтобы отметить свой день рождения. Улететь в Россию он намеревался 3 апреля.

Как выяснилось позднее, журналист покинул страну раньше запланированного срока.

Познер и его гости покинули Грузию. Самолёт взлетел из тбилисского международного аэропорта. В аэропорту были мобилизованы правоохранители. На месте также присутствовали протестующие, — сообщает Первый канал.

Полиции пришлось организовать кордон, чтобы Познер с друзьями смог покинуть гостиницу. Митингующие проводили их до аэропорта, чтобы убедиться, что гости Грузии покинули государство.

Ранее стало известно, что возле гостиницы, где поселился журналист, собрались протестующие, требующие выдворить его из страны. В качестве одной из причин называется то, что Познер якобы не признаёт территориальной целостности Грузии, включая Абхазию и Южную Осетию.

Как передавал NEWS.ru, Познер, находящийся в Грузии, сообщил, что находится в безопасности, которую обеспечивают сотрудники полиции.