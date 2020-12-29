Владимир Познер назвал главное лишение в 2020 году

https://static.news.ru/photo/aeba35ba-4a8d-11eb-bb21-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Владимир Познер рассказал, что больше всего ему в 2020 году не хватало общения с родственниками, которые живут в Германии.

Больше всего он лишил меня общения с самыми близкими людьми. Моя дочь, мои внуки, мои правнуки — все проживают в Берлине, — сказал журналист в интервью «Эху Москвы».

Он подчеркнул, что из-за пандемии коронавируса в Берлин в этом году было невозможно попасть. Ведущий отметил, что по приезде ему пришлось бы находиться в полной изоляции в течение 14 дней, а он не мог себе этого позволить.

Познер добавил, что всегда встречал Рождество и Новый год с семьёй, но в 2020 году не смог увидеться с родными.

Ранее Владимир Познер назвал чудом свой успех в России и заявил, что вряд ли уедет из страны, так как не сможет найти такую работу, как на Первом канале. Он отметил, что уже мог бы уехать за границу, если бы этого желал, потому что владеет квартирой в Париже и имеет финансовую подушку безопасности.

При этом ведущий подчеркнул, что невероятно дорожит своей работой в России. Журналист пояснил, что мысли об эмиграции его посещали из-за ощущения себя не «своим» в России. Познер заключил, что чувствует себя своим во Франции — из-за разницы в общении, юморе и реакциях людей друг на друга, писал NEWS.ru.