Глава White Rabbit назвал человека, который может возглавить «Макдоналдс»

Владелец ресторана White Rabbit Борис Зарьков / Фото Валерий Шарифулин/ТАСС

Владелец ресторана White Rabbit Борис Зарьков в разговоре с NEWS.ru прокомментировал новость о том, что «Макдоналдс» продаст все свои рестораны российскому бизнесмену, который продолжит работу под другим брендом. По словам бизнесмена, сейчас сложно найти человека, который потянул бы этот бизнес, практически любой непрофессионал приведёт сеть к разорению. Сегодня агентство Reuters ранее сообщило, что «Макдоналдс» окончательно ушёл с российского рынка. По его данным, компания начала продажу российского бизнеса и рассчитывает списать расходы в размере $1,4 млрд.

Лично мне, даже если бесплатно предложат, я не возьму, я элементарно это всё не унесу. Практически любой непрофессиональный собственник сейчас развалит всё в течение года, они элементарно развалят существующие цепочки разделения труда и логистики, которые настолько обширные, что тут нужен специалист высочайшей категории, именно в этой области, иначе крах, — заявил Зарьков.

Он отметил, что только основатель сети кофеен «Шоколадница» Александр Колобов смог бы достойно вести подобный бизнес.

Вопрос не в том, у кого есть деньги, а кто сможет всем этим управлять. Я хочу отметить, что, по моему мнению, такой махиной в нашей стране сможет управлять только Александр Колобов, — считает ресторатор.

В свою очередь в разговоре с NEWS.ru Колобов не стал комментировать возможную покупку ресторанов «Макдоналдс».

У меня пока нет никакой информации на этот счёт, — подчеркнул Колобов.

Руководство «Макдоналдса» 8 марта сообщило, что временно закрывает почти все свои 850 ресторанов быстрого питания в России из-за ситуации вокруг Украины. Как заявили в пресс-службе компании, 62 тысячи сотрудников предприятий быстрого питания продолжили получать зарплату.

В разговоре с NEWS.ru источник, работающий на рынке фастфуда, выразил сомнение в реальности озвученной информации относительно планов компании «Макдоналдс» по возобновлению деятельности в РФ. По его словам, сеть не готова к работе, так как у неё нет ни мяса, ни газировки.