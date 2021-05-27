Владельцев электросамокатов могут обязать носить шлемы

https://static.news.ru/photo/a64c9560-beb1-11eb-81e1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владельцы электросамокатов должны использовать во время езды шлемы и другие защитные средства. С такой инициативой выступил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов, сообщает RT.

Он направил письмо на имя главы Минтранса Виталия Савельева. В нём отмечается, что электросамокаты в последнее время пользуются у россиян большой популярностью. Однако отсутствие чётких правил эксплуатации этих транспортных средств и требований безопасности приводит к негативной реакции в обществе на эти транспортные средства. Кроме того, сами водители самокатов нередко травмируются в результате дорожных происшествий.

Прошу вас рассмотреть возможность регламентировать требования безопасности к эксплуатации электросамокатов, а именно обязать владельцев данных транспортных средств использовать защитные шлемы и амуницию (налокотники, наколенники) во время езды, — написал Курдесов.

Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложил прописать в ПДД порядок движения на самокатах. Он также отметил, что необходимо вносить изменения в стандарты по выпуску таких транспортных средств, прописывать в технических регламентах требования к их двигателям, регулировать скорость передвижения. При этом парламентарий признался, что конкретного «рецепта» у него нет.

Глава Межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов, в свою очередь, выступил с идеей о выделении на дорогах полосы для самокатчиков.