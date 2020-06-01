Владельцев брошенных во дворах автомобилей предложили наказывать рублём

https://static.news.ru/photo/73a853e0-a40b-11ea-9db3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Российской Федерации предлагает штраф до 3000 рублей для владельцев автомобилей, бросивших свои машины во дворах.

Меры собираются применять, если у «железного коня» будут отсутствовать одна или несколько частей кузова, стёкла, внешние световые приборы, колёса, шины, а также если транспортное средство сгорело, говорится на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, мойка машины в запрещённых местах обернётся для водителей предупреждением или штрафом от 1000 до 2000 рублей.

Остановка на газоне или движение по нему повлечёт денежное взыскание от 1500 до 4000 рублей. Если подобное нарушение зафиксирует камера, то раскошелиться придётся на 2000 рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что проекте нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях сроки давности привлечения к административной ответственности увеличиваться не будут. Об этом сообщили в Минюсте.