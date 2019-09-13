https://static.news.ru/photo/103e8be8-d53b-11e9-bdac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Вице-премьер РФ Максим Акимов поручил к 15 октября текущего года подготовить предложения по разработке системы привлечения к ответственности владельцев автомобилей с иностранными номерами, нарушающих ПДД.

Созданием документа займутся несколько ведомств: МВД, Минтранс и Минюст, ФСБ и Федеральная таможенная служба, правительство Москвы, Ространснадзор и Российский союз автостраховщиков, пишет « Коммерсант ».

За полтора года в столице зафиксировали 1,86 млн нарушений правил дорожного движения автомобилями с зарубежными регистрационными знаками. При этом свыше 98% случаев не закончились штрафами, так как информация о собственниках машин отсутствовала.

Ранее News.ru сообщал, что в России могут начать строже наказывать за нарушения правил дорожного движения. В частности, более жёсткие санкции ждут тех водителей, в транспортном средстве которых в эти моменты будут дети.