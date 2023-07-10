Владельца алкогохолдинга внесли в перечень террористов и экстремистов Владельца алкогольного холдинга «Global spirits» внесли в перечень террористов и экстремистов

Фото: Соцсети

Евгений Черняк

Владелец алкогольного холдинга «Global spirits» Евгений Черняк внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из базы данных Росфинмониторинга. Ранее СК РФ возбудил против него дела о спонсировании терроризма за перечисление денег Вооруженным силам Украины. Ранее Черняк был объявлен Россией в розыск.

Согласно материалам дела, с февраля по апрель 2022 года Черняк вместе с еще некоторыми иными фигурантами дела перечислил ВСУ более 500 млн рублей. Кроме того, по данным силовиков, в июне 2023 года бизнесмен купил для украинских военных «товары, предназначенные для ведения боевых действий», на сумму 90 млн руб. Против него возбудили дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)

Черняк является основателем холдинга Global Spirits, который выпускал водку под брендами «Хортиця», «Мороша», «Первак», «Blagoff» и другими. После начала СВО на Украине Global Spirits отозвала лицензии на производство и дистрибуцию продукции на российском рынке.

Ранее Росфинмониторинг включил организацию «Маньяки. Культ убийств» (признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте ведомства. Верховный суд признал МКУ террористической организацией 16 января после соответствующего иска от Генпрокурора РФ Игоря Краснова.