«Маньяки. Культ убийств» внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинг внес «М.К.У.» в список террористов и экстремистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росфинмониторинг включил организацию «Маньяки. Культ убийств» (признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте ведомства. Верховный суд признал М.К.У. террористической организацией 16 января после соответствующего иска от Генпрокурора РФ Игоря Краснова.

Перечень террористов и экстремистов (включенные): «Маньяки. Культ убийств (МКУ)», — следует из сообщения на сайте Росфинмониторинга.

По данным Генпрокуратуры России, организация была создана на Украине. В ее основе лежит нацистская идеология, а цель состоит в создании «расово чистого государства». Члены организации пропагандируют в Сети насилие, что приводит к росту социальной напряженности и атмосферы страха.

В мае Росфинмониторинг включил формирование ВСУ «Легион Свобода России» (признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в перечень террористов и экстремистов. В феврале Верховный суд РФ признал эту структуру террористической и запретил ее в России.

Ранее Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского. В список также попал гражданин Украины Юрий Денисов, передавший девушке взрывное устройство, детонация которого лишила блогера жизни.