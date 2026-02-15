Вкусный салат «Море удовольствия»: выкладываем слоями 5 простых ингредиентов

Нежный, сочный и очень вкусный — «Море удовольствия» исчезает со стола первым. Готовится из простых продуктов, выглядит эффектно и отлично подходит как для праздника, так и для семейного ужина. Настоящее удовольствие без лишних хлопот. Слоеная текстура, мягкий вкус тунца, сладость кукурузы и нежность сырка делают этот салат особенно гармоничным. Он настаивается в холодильнике и становится еще вкуснее.

Ингредиенты:

тунец в консервах — 1 банка, крабовые палочки — 6 шт., кукуруза — 1/2 банки, плавленый сырок — 1 шт., вареные яйца — 4 шт., репчатый лук — 1 средний, майонез — 200 г.

Консервы разминают вилкой до однородности. Крабовые палочки и лук мелко нарезают. Сырок натирают на терке. Яйца очищают, отделяют белки от желтков и разминают их по отдельности вилкой. В салатник выкладывают слоями: тунец, лук, майонез, сырок, кукурузу, майонез, крабовые палочки, майонез и белок. Верх смазывают майонезом, посыпают желтками и убирают в холодильник минимум на час. Перед подачей дают салату хорошо пропитаться и подают охлажденным.

Ранее мы делились шикарным рецептом капустного салата. Оторваться невозможно — заправка просто лучшая.