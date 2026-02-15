Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 10:01

Вкусный салат «Море удовольствия»: выкладываем слоями 5 простых ингредиентов

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Нежный, сочный и очень вкусный — «Море удовольствия» исчезает со стола первым. Готовится из простых продуктов, выглядит эффектно и отлично подходит как для праздника, так и для семейного ужина. Настоящее удовольствие без лишних хлопот. Слоеная текстура, мягкий вкус тунца, сладость кукурузы и нежность сырка делают этот салат особенно гармоничным. Он настаивается в холодильнике и становится еще вкуснее.

Ингредиенты:

тунец в консервах — 1 банка, крабовые палочки — 6 шт., кукуруза — 1/2 банки, плавленый сырок — 1 шт., вареные яйца — 4 шт., репчатый лук — 1 средний, майонез — 200 г.

Консервы разминают вилкой до однородности. Крабовые палочки и лук мелко нарезают. Сырок натирают на терке. Яйца очищают, отделяют белки от желтков и разминают их по отдельности вилкой. В салатник выкладывают слоями: тунец, лук, майонез, сырок, кукурузу, майонез, крабовые палочки, майонез и белок. Верх смазывают майонезом, посыпают желтками и убирают в холодильник минимум на час. Перед подачей дают салату хорошо пропитаться и подают охлажденным.

Ранее мы делились шикарным рецептом капустного салата. Оторваться невозможно — заправка просто лучшая.

Проверено редакцией
Читайте также
Эта курица в соусе с паприкой и сладким перцем стала нашим любимым ужином — готовится в одной сковороде
Общество
Эта курица в соусе с паприкой и сладким перцем стала нашим любимым ужином — готовится в одной сковороде
Пеку каждые выходные и просят еще — все дело в начинке: блины с жюльеном
Общество
Пеку каждые выходные и просят еще — все дело в начинке: блины с жюльеном
Секретный рецепт для романтического ужина: легко и по вегану
Семья и жизнь
Секретный рецепт для романтического ужина: легко и по вегану
Салат «Изумруд» для девичьих встреч: легкий, хрустящий, с огурчиком и зеленью — ни грамма тяжести. Под бокал белого — самое то
Общество
Салат «Изумруд» для девичьих встреч: легкий, хрустящий, с огурчиком и зеленью — ни грамма тяжести. Под бокал белого — самое то
Порционный салат «Миллион» — нежный, воздушный и по-настоящему праздничный
Общество
Порционный салат «Миллион» — нежный, воздушный и по-настоящему праздничный
салаты
крабовые палочки
тунец
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Бермудах умер известный британский кот-дипломат
В европейском городе прошло факельное шествие в честь союзника Гитлера
«Недоговороспособна»: политолог о затягивании Зеленским мирных переговоров
Военные эксперты разоблачили провал украинской ракеты
Мошенники придумали способ обмана россиян с помощью «подарков»
«На грани катастрофы»: Кличко забил тревогу из-за обстановки в Киеве
В Таиланде перевернулся автобус с полусотней пассажиров
В Турции появилось плавучее отделение банка
Более 10 человек пострадали после взрыва на карнавале
Россиянам напомнили, почему 15 февраля нельзя убираться и унывать
В Раде высмеяли выступление Зеленского в Мюнхене
Стало известно, на что осмелилась Финляндия у российских границ
В России заканчивается эра микрозаймов «за пять минут»
Поезд проехал по упавшей на рельсы пенсионерке
Петунии цветут до заморозков — секретная подкормка в марте: дрожжи и аквариумная вода для пышных кустов
Ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги
Депутат Рады сравнил Зеленского с «бешеной макакой»
В ВСУ начали вербовать женщин из Латинской Америки
МИД России дал Украине одно обещание касаемо дня голосования
Силы ПВО уничтожили 88 дронов ВСУ над российскими регионами за два часа
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.