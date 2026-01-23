Вкусный салат без заморских ингредиентов: готовим «Идеал» из 5 простых продуктов

Салат «Идеал» я часто ставлю на стол и в праздники, и просто к семейному ужину. Вроде всё просто, без заморских ингредиентов, а вкус — очень гармоничный. Нежная говядина, хрустящие маринованные огурчики, сливочный сыр и сочный красный лук отлично дополняют друг друга. Готовится быстро, а исчезает со стола всегда первым.

Ингредиенты: говядина отварная — 300 г, твёрдый сыр — 150 г, яйца — 4 шт., маринованные огурцы — 2 шт., красный лук — 1 шт., сметана — 2 ст. л., майонез — 2 ст. л.

Приготовление: отварную говядину нарежьте тонкой соломкой и слегка разберите волокна вилкой — так салат будет особенно нежным. Маринованные огурцы нарежьте соломкой, красный лук — тонкими полукольцами. Сыр и варёные яйца натрите на крупной тёрке. Сложите все ингредиенты в глубокую миску, добавьте сметану и майонез, аккуратно перемешайте. Солить не нужно — сыра и огурцов вполне достаточно. Дайте салату постоять 15–20 минут в холодильнике — вкус станет ещё более насыщенным. Такой салат всегда выручает, когда хочется вкусного без лишних хлопот.

Ранее мы делились рецептом кальмарового салата с крабовыми палочками. Простой и гениально вкусный.