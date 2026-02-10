Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 11:50

Вкуснейшие «Бруки» для любителей классики — американская выпечка, проверенная временем — рецепт печенья

Фото: D-NEWS.ru
Я долго искал рецепт идеального шоколадного печенья, и «Бруки» стали тем самым вариантом, где все получилось с первой попытки. Секрет оказался в растопленном масле и точном времени выпекания.

Для приготовления этого божественного шоколадного печенья мне понадобится: качественное сливочное масло (115 г), белый сахар (55 г), коричневый сахар (100 г), свежее куриное яйцо (1 шт.), ванильный экстракт (1 ч. л.), пшеничная мука (150 г), натуральный какао-порошок (35 г), пищевая сода (0,5 ч. л.) и темный шоколад с содержанием какао не менее 70% (100 г).

Начинаю с подготовки теста: аккуратно растапливаю сливочное масло на медленном огне и даю ему слегка остыть. В глубокой миске смешиваю растопленное масло с белым и коричневым сахаром, тщательно взбиваю венчиком до полного растворения сахарных кристаллов. Добавляю яйцо и ванильный экстракт, продолжаю взбивать до получения однородной блестящей массы. Просеиваю муку с какао-порошком и содой, постепенно ввожу в жидкую основу, аккуратно перемешивая лопаткой до исчезновения мучных комочков. Шоколад рублю ножом на средние кусочки, большую часть вмешиваю в тесто, оставляя немного для украшения. Накрываю миску пищевой пленкой и отправляю в холодильник на 30 минут — это поможет печенью сохранить идеальную форму при выпекании. Формирую шарики размером с грецкий орех, выкладываю на противень с пергаментом, слегка приплющиваю и украшаю оставшимися кусочками шоколада. Выпекаю в разогретой до 190°C духовке ровно 12-15 минут до появления характерных трещинок на поверхности. Даю печенью немного остыть на противне — именно в этот момент оно приобретает свою фирменную текстуру с хрустящими краями и мягкой серединой.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

Проверено редакцией
еда
рецепты
печенье
выпечка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
