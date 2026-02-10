Мужчина удивил гостей на мальчишнике и получил штраф в 350 тыс. рублей Выходка на мальчишнике обошлась гостю Петербурга в 350 тыс. рублей

Житель Нового Уренгоя решил развлечься во время поездки по каналам Санкт-Петербурга и забрался на мост, рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Инцидент произошел во время мальчишника, который друзья хулигана отмечали на арендованном теплоходе.

Подсудимый во время праздника заскучал и решил залезть на конструкцию Офицерского моста, являющегося объектом культурного наследия. На нем он провисел около минуты, а друзья сняли его выходку на видео. После совершения трюка мужчина вернулся на борт судна, где продолжил нарушать общественный порядок и мешать отдыху других граждан. Видеозапись с его трюком была опубликована в соцсетях, после чего молодым человеком заинтересовались уже не подписчики, а правоохранители.

Суд назначил наказание в виде штрафа в 350 000 рублей, — резюмировали в пресс-службе ведомства.

Ранее в Москве задержали мужчину, сломавшего девушке нос на станции метро «Китай-город» 3 февраля. Оперативники скрутили злоумышленника в его собственной квартире на Ленинградском шоссе и доставили в отдел полиции. Сначала мужчина выпрашивал у девушки деньги, а получив отказ, начал оскорблять и ударил ее несколько раз в лицо.