Вкуснее сырников! Жарю эти творожные пончики-шарики каждые выходные!

Творожные пончики-шарики со сгущенкой — нежность в каждой крошке. Когда хочется побаловать себя и близких чем-то действительно вкусным, но нет времени на сложные десерты, эти творожные пончики становятся настоящей палочкой-выручалочкой! Нежная творожная серединка, хрустящая золотистая корочка и сладкая сгущенка — сочетание, от которого невозможно оторваться. А готовится это чудо буквально за полчаса из самых простых ингредиентов!

Для начала берем 300 г творога (лучше 5%, но подойдет и другой) и протираем его через сито или разминаем вилкой — важно, чтобы не было комочков. Добавляем 2 яйца, 200 г сгущенного молока, 40 г мягкого сливочного масла, 0,5 ч. л. соли и тщательно перемешиваем. В отдельной миске смешиваем 300 г муки с 1 ч. л. соды (гасить не нужно) и постепенно вводим в творожную массу. Тесто должно получиться мягким, но не липким — если нужно, добавляем еще немного муки. Формируем небольшие шарики размером с грецкий орех — если тесто слишком мягкое, можно просто набирать его чайной ложкой. В глубокой сковороде разогреваем растительное масло (слоем около 3 см) на среднем огне. Обжариваем шарики порциями по 2–3 минуты до золотистой корочки со всех сторон — важно не перегревать масло, иначе пончики подгорят снаружи, но останутся сырыми внутри. Готовые пончики выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

Подавать лучше теплыми, дополнительно полив сгущенкой или посыпав сахарной пудрой.

