Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 10:51

Вкуснее сырников! Жарю эти творожные пончики-шарики каждые выходные!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожные пончики-шарики со сгущенкой — нежность в каждой крошке. Когда хочется побаловать себя и близких чем-то действительно вкусным, но нет времени на сложные десерты, эти творожные пончики становятся настоящей палочкой-выручалочкой! Нежная творожная серединка, хрустящая золотистая корочка и сладкая сгущенка — сочетание, от которого невозможно оторваться. А готовится это чудо буквально за полчаса из самых простых ингредиентов!

Для начала берем 300 г творога (лучше 5%, но подойдет и другой) и протираем его через сито или разминаем вилкой — важно, чтобы не было комочков. Добавляем 2 яйца, 200 г сгущенного молока, 40 г мягкого сливочного масла, 0,5 ч. л. соли и тщательно перемешиваем. В отдельной миске смешиваем 300 г муки с 1 ч. л. соды (гасить не нужно) и постепенно вводим в творожную массу. Тесто должно получиться мягким, но не липким — если нужно, добавляем еще немного муки. Формируем небольшие шарики размером с грецкий орех — если тесто слишком мягкое, можно просто набирать его чайной ложкой. В глубокой сковороде разогреваем растительное масло (слоем около 3 см) на среднем огне. Обжариваем шарики порциями по 2–3 минуты до золотистой корочки со всех сторон — важно не перегревать масло, иначе пончики подгорят снаружи, но останутся сырыми внутри. Готовые пончики выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

Подавать лучше теплыми, дополнительно полив сгущенкой или посыпав сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

рецепты
кулинария
пончики
творог
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бузова рассказала, по какому завету живет
Депутат призвал лишать мигрантов гражданства за одно нарушение
В России резко подскочила просрочка по ипотеке и автокредитам
Профессор раскрыл, сколько денег нужно россиянам для хорошей жизни
На Западе заговорили о подрыве авторитета Китая
Тренировочный лагерь пехоты ВСУ разнесли российские ракеты
В Европе начали экстренно расширять оборонные заводы
Адвокат Жорин рассказал о состоянии коллеги, на которую напали в Москве
Появилось видео, как автобус давит упавшего с самоката мальчика в Москве
Россияне начали отказываться от красной икры
Турагент с шизофренией обманула 200 россиян на 25 млн рублей
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с инфекцией, сильно озадачившей врачей
В Курске почтили память трагически погибшего экипажа подлодки
Змея решила подышать свежим воздухом и перепугала жителей Москвы
Десантники ликвидировали готовившихся к форсированию Днепра бойцов ВСУ
Девушка на моноколесе разбилась насмерть после столкновения с грузовиком
«Опять травят»: невыносимая вонь окутала российский город
В российском регионе пес приставал к артисткам
Стало известно о блокировке счета Овечкина налоговой
Налет на Ставрополь, удар по медикам: как ВСУ атакуют Россию 12 августа
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.