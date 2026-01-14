Вкуснее колбасы: готовлю куриную пастрому. Сочная, ароматная, идеальная для ПП-завтраков и бутербродов

Это блюдо — находка для тех, кто следит за питанием, но устал от пресной грудки. Куриное филе, томленное в ароматном маринаде и запеченное особым способом, становится сочным, насыщенным и готовым стать основой десятков полезных блюд.

Куриное филе (4 шт., примерно 600–800 г) промокаю бумажным полотенцем. В миске смешиваю маринад: 30 мл соевого соуса, 5 ст. л. оливкового масла, 3 ст. л. сладкого соуса чили, 0,5 ч. л. сладкой паприки, 1/3 ч. л. соли и 2 измельченных зубчика чеснока.

Филе полностью погружаю в маринад, хорошо перемешиваю. Накрываю миску пленкой или перекладываю в пакет с зип-локом и убираю в холодильник минимум на 4–6 часов, а лучше на всю ночь.

Достаю замаринованное филе. По два куска плотно складываю друг с другом (пластинами) и туго обвязываю кулинарной нитью вдоль и поперек, чтобы получился один плотный «брусок». Это нужно, чтобы мясо осталось сочным и не распалось.

Разогреваю духовку до 220 °C. Обвязанные «бруски» выкладываю на противень, застеленный пергаментом. Отправляю в горячую духовку на 30 минут. По истечении времени выключаю духовку и оставляю пастрому внутри до полного остывания (на 2–3 часа или даже на ночь). Это ключевой этап для сочности.

Готовую остывшую пастрому освобождаю от нити и нарезаю тонкими ломтиками. Подаю как самостоятельную закуску, в салатах или на бутербродах.

