Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 07:41

Вкуснее колбасы: готовлю куриную пастрому. Сочная, ароматная, идеальная для ПП-завтраков и бутербродов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо — находка для тех, кто следит за питанием, но устал от пресной грудки. Куриное филе, томленное в ароматном маринаде и запеченное особым способом, становится сочным, насыщенным и готовым стать основой десятков полезных блюд.

Куриное филе (4 шт., примерно 600–800 г) промокаю бумажным полотенцем. В миске смешиваю маринад: 30 мл соевого соуса, 5 ст. л. оливкового масла, 3 ст. л. сладкого соуса чили, 0,5 ч. л. сладкой паприки, 1/3 ч. л. соли и 2 измельченных зубчика чеснока.

Филе полностью погружаю в маринад, хорошо перемешиваю. Накрываю миску пленкой или перекладываю в пакет с зип-локом и убираю в холодильник минимум на 4–6 часов, а лучше на всю ночь.

Достаю замаринованное филе. По два куска плотно складываю друг с другом (пластинами) и туго обвязываю кулинарной нитью вдоль и поперек, чтобы получился один плотный «брусок». Это нужно, чтобы мясо осталось сочным и не распалось.

Разогреваю духовку до 220 °C. Обвязанные «бруски» выкладываю на противень, застеленный пергаментом. Отправляю в горячую духовку на 30 минут. По истечении времени выключаю духовку и оставляю пастрому внутри до полного остывания (на 2–3 часа или даже на ночь). Это ключевой этап для сочности.

Готовую остывшую пастрому освобождаю от нити и нарезаю тонкими ломтиками. Подаю как самостоятельную закуску, в салатах или на бутербродах.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Проверено редакцией
Читайте также
Проще не бывает: 4 ингредиента для маринада и курица. Забываю на ночь, а днем пеку. Безумно вкусно!
Общество
Проще не бывает: 4 ингредиента для маринада и курица. Забываю на ночь, а днем пеку. Безумно вкусно!
Универсальная выпечка: мини-пиццы. Дети обожают, гости в восторге. Пеку за 20 минут!
Общество
Универсальная выпечка: мини-пиццы. Дети обожают, гости в восторге. Пеку за 20 минут!
Маковый пудинг-пирог для тех, кто хочет похудеть: завтрак и перекус на 140 ккал
Общество
Маковый пудинг-пирог для тех, кто хочет похудеть: завтрак и перекус на 140 ккал
Ем вечером и худею: ленивые сырники без муки и сахара — готовы за 10 минут
Семья и жизнь
Ем вечером и худею: ленивые сырники без муки и сахара — готовы за 10 минут
Мясо не тушу и не мариную, готовлю в рукаве с ананасами: запекается до нежности, а дел на 5 минут
Общество
Мясо не тушу и не мариную, готовлю в рукаве с ананасами: запекается до нежности, а дел на 5 минут
еда
рецепты
мясо
курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ бегут из Харьковской области, оставляя минные «подарки»
В Совфеде ответили, насколько опасен ледник Судного дня
Россиян предупредили о новой схеме аферистов с бронированием туров
«Вашингтон» с Овечкиным одержал волевую победу над «Монреалем»
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 января: инфографика
В Иране назвали операцию США в республике обреченной
«Легенда № 17»: как Валерий Харламов стал звездой мирового хоккея
Почти полсотни беспилотников сбили над Россией за ночь
США объявили настоящую охоту на связанные с Венесуэлой танкеры
В СК РФ озвучили, сколько жителей Донбасса погибли из-за ВСУ за 12 лет
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 января
Украинские дроны совершили налет на промзону в Невинномысске
«Я очень нравственный»: Трамп озвучил, что его может остановить
Общественники предложили новый вид поддержки для вдов бойцов СВО
Зеленский неожиданно пожаловался на проблемы при закупке оружия для ВСУ
Юрист объяснил, можно ли оформить рассрочку при самозапрете на кредиты
На Западе констатировали самое тяжелое положение для Украины за время СВО
Косметолог напомнила о тревожной особенности мицеллярной воды
В России проработают введение норматива продаж топлива
Пехота ВСУ не выдержала удара артиллерии: успехи ВС РФ к утру 14 января
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.