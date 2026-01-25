Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 09:44

Вкус этого салата-пятиминутки понравится всем. Готовится за 10 минут, а съедается сразу

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат — один из тех простых рецептов, которые неожиданно становятся любимыми. Казалось бы, обычные продукты, а вместе дают очень удачное сочетание вкусов. Хрустящая свежая морковь и сочное яблоко добавляют легкости и свежести, ветчина делает салат сытным, а сыр мягко связывает все ингредиенты. Немного чеснока и майонеза — и вкус становится ярким, с приятной пикантной ноткой.

Ингредиенты: морковь — 1 шт, ветчина — 200 г, яблоки — 2 шт., твердый сыр — 50 г, чеснок — 2–3 зубчика, майонез — по вкусу.

Приготовление: сырую морковь натираю на крупной терке и перекладываю в миску. Ветчину нарезаю небольшими кубиками. Сыр натираю на той же терке и добавляю к остальным ингредиентам. Яблоки очищаю от кожуры, натираю и сразу вмешиваю в салат, чтобы они не потемнели. Чеснок пропускаю через пресс, заправляю майонезом и хорошо перемешиваю.

Ранее мы делились рецептом засолки селедки. Домашняя малосольная — вкуснее любой красной.

Проверено редакцией
Читайте также
Необычный салат с креветками за 10 минут: почему все добавляют имбирь
Семья и жизнь
Необычный салат с креветками за 10 минут: почему все добавляют имбирь
Сексуальное блюдо: салат с креветками и дыней — обалдеть можно!
Семья и жизнь
Сексуальное блюдо: салат с креветками и дыней — обалдеть можно!
Ненавидела салаты с яблоками, пока не приготовила «Антоний»: безупречный вкус и красивый вид
Общество
Ненавидела салаты с яблоками, пока не приготовила «Антоний»: безупречный вкус и красивый вид
Тот самый салат оливье с яблочком из фильма «Служебный роман» — готовим шедевр под любимое кино
Общество
Тот самый салат оливье с яблочком из фильма «Служебный роман» — готовим шедевр под любимое кино
Печень в семье отродясь никто не ел — салат «Ходовой» все изменил: невероятно вкусно и бюджетно
Общество
Печень в семье отродясь никто не ел — салат «Ходовой» все изменил: невероятно вкусно и бюджетно
салаты
Яблоко
морковь
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы главные точки скопления трудовых мигрантов в России
Россиян предупредили, почему потеря зубов может грозить смертью
Салат цезарь с курицей: идеальный рецепт за 30 минут дома
В Госдуме предложили частично легализовать использование ИИ в одной сфере
Раскрыто, когда маткапитал в России достигнет 1 млн рублей
Мошенники начали обманывать россиян с помощью «ломанного русского»
Названы топ-5 изобретений студентов в 2025 году
Американец покорил 500-метровый небоскреб без страховки
«Еще полтора года»: Европу обвинили в желании затянуть конфликт на Украине
ВСУ сгребли все советское «железо» под Сумы
Назван создатель самой жестокой и влиятельной ОПГ 90-х на севере России
В Подмосковье несколько человек погибли при пожаре
В России предложили создать доску позора для неплательщиков алиментов в СМИ
Над российским городом закрыли небо
«Крутись как хочешь»: раскрыто, кто способен заставить Киев провести выборы
Капустный пирог-лепешка на сковороде — сытно, дешево и очень быстро!
«Фейк-босс»: в Госдуме предупредили о новой угрозе мошенников
«Ненавидит человечество»: в России напомнили США о «свободе слова» в ЕС
Суд арестовал фигурантку дела о фиктивном похищении подростка в Красноярске
Необычный салат с креветками за 10 минут: почему все добавляют имбирь
Дальше
Самое популярное
Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска
Общество

Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января
Россия

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.