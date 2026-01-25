Вкус этого салата-пятиминутки понравится всем. Готовится за 10 минут, а съедается сразу

Вкус этого салата-пятиминутки понравится всем. Готовится за 10 минут, а съедается сразу

Этот салат — один из тех простых рецептов, которые неожиданно становятся любимыми. Казалось бы, обычные продукты, а вместе дают очень удачное сочетание вкусов. Хрустящая свежая морковь и сочное яблоко добавляют легкости и свежести, ветчина делает салат сытным, а сыр мягко связывает все ингредиенты. Немного чеснока и майонеза — и вкус становится ярким, с приятной пикантной ноткой.

Ингредиенты: морковь — 1 шт, ветчина — 200 г, яблоки — 2 шт., твердый сыр — 50 г, чеснок — 2–3 зубчика, майонез — по вкусу.

Приготовление: сырую морковь натираю на крупной терке и перекладываю в миску. Ветчину нарезаю небольшими кубиками. Сыр натираю на той же терке и добавляю к остальным ингредиентам. Яблоки очищаю от кожуры, натираю и сразу вмешиваю в салат, чтобы они не потемнели. Чеснок пропускаю через пресс, заправляю майонезом и хорошо перемешиваю.

Ранее мы делились рецептом засолки селедки. Домашняя малосольная — вкуснее любой красной.