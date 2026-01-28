Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 11:47

Вкус детства: печенье «Каштан» с фундуком или грецким орехом. Домашнее, ароматное, в двойной обсыпке. Мой рецепт

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это печенье дарит настоящее удовольствие: сначала хруст шоколадной глазури и ореховой крошки, затем нежное, воздушное тесто, и наконец — плотная, ароматная сердцевина из цельного ореха.

Для печенья беру 80 граммов размягченного сливочного масла и растираю его с 2 столовыми ложками сахара и 10 граммами ванильного сахара до легкой пышности. Отдельно протираю через мелкое сито 3 заранее сваренных вкрутую яичных желтка. Добавляю протертые желтки к маслу с сахаром, вливаю 100 граммов сметаны, добавляю щепотку соли и тщательно все перемешиваю. В отдельной мисочке смешиваю 180 граммов просеянной пшеничной муки с 1 чайной ложкой разрыхлителя. Постепенно ввожу сухую смесь в жидкую основу и замешиваю мягкое, не липнущее к рукам тесто. Разделяю тесто на 17 равных частей и скатываю из каждой аккуратный шарик. В центр каждого шарика вдавливаю цельный орех (фундук, грецкий или миндаль) так, чтобы тесто полностью его закрыло.

Выкладываю заготовки на противень, застеленный бумагой для выпечки, и ставлю в разогретую до 180°C духовку на 15--20 минут, пока печенье не слегка подрумянится. Готовому печенью даю полностью остыть на решетке. Для глазури мелко рублю 100 граммов молочного шоколада и растапливаю его на водяной бане или в микроволновке. Отдельно мелко рулю любые орехи (те же, что внутри, или другие) в крошку. Каждое остывшее печенье окунаю верхней частью в растопленный шоколад, а затем — в ореховую крошку. Оставляю до полного застывания глазури.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

Проверено редакцией
Читайте также
Вычеркивайте этих людей из жизни, пока не поздно — древняя китайская пословица сегодня актуальна как никогда
Общество
Вычеркивайте этих людей из жизни, пока не поздно — древняя китайская пословица сегодня актуальна как никогда
Блины с печенью без горечи: мягкая нежная начинка, которая тает во рту. Секрет в молоке — попробуйте к Масленице!
Общество
Блины с печенью без горечи: мягкая нежная начинка, которая тает во рту. Секрет в молоке — попробуйте к Масленице!
Забудьте про капризные розы: эти три кустарника цветут пышнее и дольше без кропотливого ухода
Общество
Забудьте про капризные розы: эти три кустарника цветут пышнее и дольше без кропотливого ухода
Как заквасить капусту, чтобы хрустела: старинный метод с дубовой веточкой
Семья и жизнь
Как заквасить капусту, чтобы хрустела: старинный метод с дубовой веточкой
Беру два стакана кефира и наливаю сгущенку — копеечный десерт из столовых 90-х: нежный, как облачко
Общество
Беру два стакана кефира и наливаю сгущенку — копеечный десерт из столовых 90-х: нежный, как облачко
еда
рецепты
десерты
выпечка
орехи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пугать ребенка»: последняя жена Джигарханяна раскрыла секрет преображения
Песков анонсировал встречу Путина в честь Дня памяти жертв Холокоста
Украинский журналист-иноагент задолжал России почти 3,4 млн рублей
Сомнолог ответил, как поддержать качество сна зимой
В Кремле отреагировали на доклад США о потерях России в ходе СВО
Долина, Эрнст и Бондарчук пришли на прощание с Олейниковым
Плачующую Долину без макияжа засняли на прощании с Олейниковым
Рак, пластика лица, слова об СВО, «Одна за всех»: как живет Анна Ардова
Диетолог дала совет, чем завтракать в зимнее время
Как заквасить капусту, чтобы хрустела: старинный метод с дубовой веточкой
Грейпфрут и креветки: рецепт салата, который вас удивит
Найдена наконец защита от дронов? Что такое система «Зубр», преимущества
«Рыбки сдохли»: пьяный дебошир разгромил экспозицию в Доме Гоголя
Песков ответил на вопрос о размещении российских военных в Сирии
Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Москву
ВСУ пытались ударить по России с помощью более 40 БПЛА
«Классический случай»: адвокат оценил шансы Гасанова закрыть уголовное дело
В Госдуме отреагировали на выходку воронежца с сыном на веревке
Снегопады продолжаются, скоро ударит мороз –25: прогноз погоды в Москве
Гасанов обратился к органам по скандальному делу об отмывании 65 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.