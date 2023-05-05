ВКС ударили по иностранным инструкторам в Черниговской области РИА Новости: ВКС РФ ударили по пункту дислокации иностранных инструкторов под Черниговом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель Су-30

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российская авиация ударила по пункту дислокации иностранных инструкторов ВСУ в Новгород-Северском районе Черниговской области. По его словам, поражены также вооружения и военная техника 119-й отдельной бригады теробороны, сообщает РИА Новости.

Оперативно-тактической авиацией группировки нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов, сосредоточению личного состава, вооружения и военной техники 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Лизуновка, — рассказал Зыбинский.

Он добавил, что также российскими военными уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Кроме того, были сорваны ротации украинских подразделений в Харьковской области и в районе Стельмаховки в ЛНР.

МИД России прежде заявлял, что на стороне Киева в зоне действия спецоперации находятся более восьми тысяч наемников более чем из 60 стран.

Ранее Министерство обороны Латвии подтвердило присутствие латвийских военных на Украине. При этом в ведомстве уточнили, что они не участвуют в боевых действиях. Отмечается, что солдаты были направлены на выполнение вспомогательных функций, таких как охрана посольства Латвии на Украине и охрана грузов.