ВКС России ликвидировали две украинские ДРГ под Харьковом РИА Новости: авиация ВКС России уничтожила две украинские ДРГ на Купянском направлении

Фото: Министерство обороны РФ

Офицер пресс-центра российской группировки «Запад» Ярослав Якимкин сообщил, что армейская авиация Воздушно-космических сил России уничтожила две украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении. Их накрыли огнем в районе населенных пунктов Молчаново и Крахмальное в Харьковской области, отметил он в беседе с РИА Новости.

Армейской авиацией группировки войск «Запад» в районе населенных пунктов Огурцово и Круглое уничтожены два взводных опорных пункта и три укрытия личного состава южнее населенного пункта Ольшаны. Вскрыты и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника в районе населенных пунктов Молчаново и Крахмальное, — рассказал офицер.

По его словам, также авиацией были сорваны две попытки ротации украинских сил. Противник понес потери в живой силе и технике и в населенном пункте Петропавловка. Там ударом из орудия 2С19 «Мста-С» российские артиллеристы разбили украинскую САУ 2С3 «Акация», уточнил Якимкин.

Ранее офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев сообщил, что российские военнослужащие за сутки уничтожили пять украинских диверсионных групп на Купянском направлении в зоне СВО. Он также добавил, что в результате действий Вооруженных сил РФ были сорваны две ротации украинских военных в Харьковской области и ЛНР.