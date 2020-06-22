«ВКонтакте» запустила редактор клипов со спецэффектами

https://static.news.ru/photo/4230fb8e-b4b2-11ea-b4c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/about

Социальная сеть «ВКонтакте» предоставила всем пользователям доступ к новому видеоредактору с возможностью использования AR-эффектов. Сервис получил название «Клипы».

По информации РИА Новости, пользователи смогут анимировать фотографии, заменять фоны на видеозаписях, добавлять маски или музыкальное сопровождение. В новом сервисе предусмотрено управление жестами.

«Клипы» появились в последней версии мобильного приложения «ВКонтакте», на остальных платформах клипы заработают в ближайшие дни. Разработчики отметили, что сервис можно будет использовать для публикации от имени сообществ.

Как писал NEWS.ru, компания «Яндекс» объявила о скором закрытии рейтинга популярности российских сайтов. «ВКонтакте» занимает в нём третье место, уступая только главным страницам «Яндекса» и Google. Соцсетью ежемесячно пользуются около 104 миллионов человек.