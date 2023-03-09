«ВКонтакте» вошла в топ-10 генерирующих мировой трафик приложений

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» вошла в топ-10 приложений, которые генерируют мировой трафик, согласно данным аналитической компании Sandvine. По итогам 2022 года приложение заняло четвертую строчку рейтинга в категории «Мобильные социальные приложения» и девятую в категории «Социальные приложения». Аудитория приложения выросла на 6,9% год к году и составила 76,9 млн человек. Марина Краснова, СЕО социальной сети, связывает такой успех с тем, что «ВКонтакте» может удовлетворить все потребности пользователей.

«ВКонтакте» сегодня — это платформа, позволяющая пользователям решать все их потребности в интернете. <...> Операторы связи отмечали взрывной рост трафика у ВКонтакте на протяжении всего 2022 года. Поэтому мы уверены, что рост аудитории и ее активности продолжится в 2023 году, — пояснила Краснова.

За 2022 год аудитория социальной сети выросла благодаря развитию ключевых продуктов. «ВКонтакте» представила более 200 обновлений, а также отдельные приложения VK Клипов, VK Звонков и VK Мессенджера, виртуальные аватары vmoji, а также собственную NFT-платформу, рассказал СТО соцсети Александр Тоболь.

Мы продолжим укреплять технологическое лидерство «ВКонтакте» и запускать новые решения, чтобы пользователи могли максимально быстро получать доступ ко всем сервисам соцсети, — пообещал он.

Социальная сеть «ВКонтакте» совместно с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) ранее подготовила для пользователей розыгрыш призов к плей-оффу КХЛ. Победитель получит билеты на матч финальной серии игр Кубка Гагарина.