«Вконтакте» увеличит мощность мессенджера перед новогодними праздниками

Фото: vk/vk.com

Социальная сеть «ВКонтакте» вдвое увеличит мощности кластера сообщений, чтобы предотвратить сбои в работе из-за повышенной нагрузки в период перед новогодними праздниками. VK также провела нагрузочные тесты на все системы сосцети, по результатам которых выяснилось, что платформа может выдержать нагрузки в несколько десятков миллионов сообщений в секунду. Увеличение мощностей мессенджера «ВКонтакте» позволит его пользователям беспрепятственно пользоваться сервисами VK в период праздников.

«ВКонтакте» отметили, что из-за новогодних поздравлений, которые многие записывают в видеоформате, нагрузка на сеть иногда может превышать средние показатели в 15 раз. В соцсети отметили, что в текущем году ожидаются еще более серьезные нагрузки, так как аудитория VK выросла. Так, месячная аудитория соцсети выросла до 76,9 млн пользователей, а дневная — до 49,4 млн.

Социальная сеть «ВКотнакте» ранее сообщила о развитии платформы монетизации VK Donut, с помощью которой авторы контента в 2022 году смогли заработать 383 млн рублей, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным результатом в прошлом году. Помимо того, более чем в полтора раза увеличилось количество пабликов, подключенных к программе, а число подписчиков, которые поддерживают авторов с помощью подписки на регулярные пожертвования, увеличилось на 81%.

До этого сообщалось, что россияне стали проводить во «ВКонтакте» больше времени, чем в популярном мессенджере WhatsApp и TikTok. Согласно данным Mediascope, с января по октябрь 2022 года среднее время нахождения российских пользователей в VK увеличилось с 16,5 минуты до 19,5 минуты в сутки, что является самым высоким показателем среди соцсетей и мессенджеров в России.