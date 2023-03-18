«ВКонтакте» рассказала, когда восстановит загрузку сообщений после сбоя «ВКонтакте» заявила, что в ближайшее время приведет в порядок загрузку сообщений после сбоя

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Ряд пользователей в отдельных регионах могли испытать кратковременные сложности с загрузкой сообщений, работа сервисов соцсети в ближайшее время вновь начнет функционировать штатно, рассказали NEWS.ru в пресс-службе «ВКонтакте».

Некоторые пользователи в отдельных регионах [России] могли испытывать кратковременные сложности с загрузкой сообщений. Работа сообщений стабилизируется, в ближайшее время они будут работать штатно. Все остальные сервисы соцсети работают штатно, — отметили представители компании.

Ранее пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе приложения, сообщается на сайте «Детектор сбоев». При попытке загрузить страницу профиля они получают сообщение: «Не удалось загрузить страницу профиля. Попробуйте перезагрузить страницу».

Массовый сбой в работе происходит по всей стране, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Омске, Челябинске. 86% пользователей указали, что соцсеть не работает, 6% испытывают трудности с получением сообщений, еще 6% пожаловались на работу приложения.

Сервисы «Яндекс.Еда» и Delivery Club 28 февраля также перестали работать у ряда пользователей. В тот же день юзеры столкнулись с проблемами и в работе музыкальной платформы «Яндекс.Музыка». Владельцы гаджетов жаловались, что из-за проблем со связью в приложении ничего не проигрывается, засбоила также и веб-версия площадки. Вскоре представитель компании Юлия Бабикова сообщила, что специалисты все починили, сервис заработал в штатном режиме.

До этого, в начале февраля, пользователи отметили, что произошел сбой у приложений «Яндекса». Проблемы возникли при работе сервисов «Поиск», «Музыка», «Карты» и «Кинопоиск». В компании пояснили, что специалисты работают над устранением неполадок.