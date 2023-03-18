Соцсеть «ВКонтакте» потеряла контакт с пользователями У соцсети «ВКонтакте» произошел сбой по всей стране

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пользователи соцсети «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе приложения, сообщается на сайте «Детектор сбоев». При попытке загрузить страницу профиля они получают сообщение: «Не удалось загрузить страницу профиля. Попробуйте перезагрузить страницу».

Массовый сбой в работе происходит по всей стране, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Омске, Челябинске. 86% пользователей указали, что соцсеть не работает, 6% испытывают трудности с получением сообщений, еще 6% пожаловались на работу приложения.

28 февраля сервисы «Яндекс.Еда» и Delivery Club также перестали работать у ряда пользователей. В тот же день юзеры столкнулись с проблемами и в работе музыкальной платформы «Яндекс.Музыка». Владельцы гаджетов жаловались, что из-за проблем со связью в приложении ничего не проигрывается, засбоила также и веб-версия площадки. Вскоре представитель компании Юлия Бабикова сообщила, что специалисты все починили, сервис заработал в штатном режиме.

До этого, в начале февраля, пользователи сообщили, что произошел сбой у приложений «Яндекса». Проблемы возникли при работе сервисов «Поиск», «Музыка», «Карты» и «Кинопоиск». В компании пояснили, что специалисты работают над устранением неполадок.