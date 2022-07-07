«ВКонтакте» будет предупреждать пользователей о подозрительных собеседниках

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Пользователей «ВКонтакте» будут предупреждать о подозрительном собеседнике в личной беседе или групповом чате, если алгоритмы зафиксировали подозрительную активность от этого человека. При этом пожаловаться на предполагаемого злоумышленника можно будет прямо в переписке, сообщает пресс-служба соцсети.

Фото: пресс-служба ВКонтакте

Благодаря новой функции пользователи «ВКонтакте» будут ещё лучше защищены от потенциальных мошенников и смогут прервать переписку с ними одной кнопкой. Особую пользу она может принести пожилым людям, подросткам и всем, кто недостаточно уверен в своих знаниях в области кибербезопасности и не всегда может противостоять атакам мошенников самостоятельно, — заявил директор по информационной безопасности во «ВКонтакте» Алексей Волков.

Предупреждать пользователей начнут при помощи специального баннера, который будет появляться в групповых чатах и диалогах. С его помощью люди смогут моментально отправить жалобу на подозрительного собеседника и заблокировать его. При этом весь чат с таким потенциальным злоумышленником будет удален, чтобы пользователи не смогли перейти по вредоносным ссылкам.

Ранее эксперт по информационной безопасности «Лиги цифровой экономики» Андрей Слободчиков заявил: чтобы защититься от преследователей в интернете, стоит более щепетильно относиться к публикации личной информации в открытых источниках. Он также порекомендовал не ссориться с незнакомцами в Сети.