ВК открыл доступ к собственной технологии распознавания голоса

Фото: Пресс-служба VK

«ВКонтакте» объявила об открытии доступа к собственным технологиям распознавания речи сторонним разработчикам, рассказал технический директор социальной сети Александр Тоболь на открытии конференции Saint HighLoad++.. По его словам, теперь они имеют возможность бесплатно использовать в своих проектах оригинальную технологию ВК.

Мы считаем важным помогать рынку и уже делимся широким набором собственных уникальных технологий. Наше ASR-решение — одно из лучших в отрасли по распознаванию обыденной, повседневной речи, в которой нередко встречается сленг, заимствования, сокращения, — рассказал Тоболь.

Каждый месяц пользователи соцсети отправляют более 2 млрд голосовых, рассказал технический директор ВК. Он также пояснил, как сторонние разработчики могут использовать технологию распознавания речи — благодаря ей можно сделать игру с голосовым управлением или добавить распознавание голосовых в какой-нибудь сторонний мессенджер.

Фото: Пресс-служба VK

ASR используется «ВКонтакте» для расшифровки голосовых сообщений, генерации субтитров в видео, а также персональных рекомендаций. Технология включает в себя сразу три нейросети. Первая отвечает за распознавание речи, вторая — находит подходящие слова, а третья расставляет знаки препинания.

Социальная сеть «ВКонтакте» ранее разработала новое мини-приложение «Бег» внутри платформы «Здоровье», которое помогает вести здоровый образ жизни. Пользователи могут общаться друг с другом, объединяться в сообщества и принимать участие в онлайн-соревнованиях по бегу. Директор по развитию бизнеса «ВКонтакте» Евгения Зибарева объяснила, что источником вдохновения при создании «Бега» послужило раннее выпущенное приложение «Шаги», которое очень понравилось пользователям.