VK исследовала этику общения в мессенджерах Эксперты VK: каждый третий пользователь мессенджеров никогда не записывает голосовые сообщения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

VK провела опрос для исследования этики общения в мессенджерах, который показал, что каждый третий пользователь никогда не записывает голосовые сообщения, а каждого седьмого они раздражают. Больше половины (60%) респондентов отметили, что автоматическая расшифровка голосовых сообщений способна улучшить их отношение к ним. Также около трети пользователей мессенджеров (37%) бесят опечатки и ошибки, а каждого третьего раздражает дробление сообщений на множество коротких.

Респонденты, которые используют мессенджеры для общения по работе, зачастую отвечают в рабочих чатах в любое время суток — решить все проблемы в рабочее время удается лишь 15% опрошенных. При этом доля женщин, которые успевают разрешить все вопросы в течение рабочего дня, вдвое выше, чем среди мужчин. Также мужчины чаще пишут коллегам в нерабочее время.

Фото: Пресс-служба ВКонтакте

Социальная сеть «ВКонтакте» ранее подвела итоги третьего квартала 2022 года — за этот период ее выручка выросла на 34%. Сообщается, что месячная аудитория VK выросла на 6,9% и составила рекордные 76,9 млн пользователей. Также в компании рассказали, что в июле сразу в трех городах (Москва, Санкт-Петербург и Сириус) прошел самый масштабный в истории VK Fest, который посетили 175 тысяч человек, а онлайн-трансляцию посмотрели 23 млн зрителей.