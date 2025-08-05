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05 августа 2025 в 09:26

Витаминные смеси на зиму — 2 рецепта для иммунитета всей семьи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Витаминные смеси из сухофруктов, орехов и меда — это натуральный способ поддержать иммунитет в холодное время года. Два простых рецепта помогут приготовить полезные заготовки для всей семьи. Такие смеси не только укрепляют здоровье, но и служат вкусным натуральным десертом.

Рецепт для детей (с 3 лет):

  • изюм — 0,5 стакана;
  • грецкие орехи — 1 стакан;
  • миндаль — 0,5 стакана;
  • лимоны — 2 шт.;
  • курага — 0,5 стакана;
  • чернослив — 0,5 стакана;
  • мед — 150 г.

Приготовление:

  1. Пропустите через мясорубку орехи и сухофрукты.
  2. Лимонную кожуру измельчите отдельно, сок выжмите.
  3. Смешайте все ингредиенты с медом.
  4. Настаивайте 1–2 дня в темном месте.
  5. Храните в холодильнике, давайте детям по 1 ч. л. 2 раза в день.

Рецепт для взрослых:

  • курага — 200 г;
  • чернослив — 200 г;
  • инжир — 200 г;
  • грецкие орехи — 200 г;
  • изюм — 200 г;
  • мед — 200 г;
  • лимон — 1 шт;
  • коньяк — 50 мл.

Приготовление:

  1. Измельчите сухофрукты и лимон с кожурой.
  2. Добавьте мед и коньяк, тщательно перемешайте.
  3. Храните в холодильнике, принимайте по 1 ст. л. перед едой.

Эти смеси сохраняют все полезные свойства ингредиентов и помогают организму противостоять вирусам.

Ранее также сообщалось о рецепте смузи, который отлично подойдет после праздничного застолья. Напиток поможет быстро восстановить пищеварение и вернуть легкость.

рецепты
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советы
орехи
фрукты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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