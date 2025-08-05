Витаминные смеси на зиму — 2 рецепта для иммунитета всей семьи

Витаминные смеси на зиму — 2 рецепта для иммунитета всей семьи

Витаминные смеси из сухофруктов, орехов и меда — это натуральный способ поддержать иммунитет в холодное время года. Два простых рецепта помогут приготовить полезные заготовки для всей семьи. Такие смеси не только укрепляют здоровье, но и служат вкусным натуральным десертом.

Рецепт для детей (с 3 лет):

изюм — 0,5 стакана;

грецкие орехи — 1 стакан;

миндаль — 0,5 стакана;

лимоны — 2 шт.;

курага — 0,5 стакана;

чернослив — 0,5 стакана;

мед — 150 г.

Приготовление:

Пропустите через мясорубку орехи и сухофрукты. Лимонную кожуру измельчите отдельно, сок выжмите. Смешайте все ингредиенты с медом. Настаивайте 1–2 дня в темном месте. Храните в холодильнике, давайте детям по 1 ч. л. 2 раза в день.

Рецепт для взрослых:

курага — 200 г;

чернослив — 200 г;

инжир — 200 г;

грецкие орехи — 200 г;

изюм — 200 г;

мед — 200 г;

лимон — 1 шт;

коньяк — 50 мл.

Приготовление:

Измельчите сухофрукты и лимон с кожурой. Добавьте мед и коньяк, тщательно перемешайте. Храните в холодильнике, принимайте по 1 ст. л. перед едой.

Эти смеси сохраняют все полезные свойства ингредиентов и помогают организму противостоять вирусам.

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