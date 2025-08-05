Витаминные смеси на зиму — 2 рецепта для иммунитета всей семьи

Витаминные смеси из сухофруктов, орехов и меда — это натуральный способ поддержать иммунитет в холодное время года. Два простых рецепта помогут приготовить полезные заготовки для всей семьи. Такие смеси не только укрепляют здоровье, но и служат вкусным натуральным десертом.
Рецепт для детей (с 3 лет):
- изюм — 0,5 стакана;
- грецкие орехи — 1 стакан;
- миндаль — 0,5 стакана;
- лимоны — 2 шт.;
- курага — 0,5 стакана;
- чернослив — 0,5 стакана;
- мед — 150 г.
Приготовление:
- Пропустите через мясорубку орехи и сухофрукты.
- Лимонную кожуру измельчите отдельно, сок выжмите.
- Смешайте все ингредиенты с медом.
- Настаивайте 1–2 дня в темном месте.
- Храните в холодильнике, давайте детям по 1 ч. л. 2 раза в день.
Рецепт для взрослых:
- курага — 200 г;
- чернослив — 200 г;
- инжир — 200 г;
- грецкие орехи — 200 г;
- изюм — 200 г;
- мед — 200 г;
- лимон — 1 шт;
- коньяк — 50 мл.
Приготовление:
- Измельчите сухофрукты и лимон с кожурой.
- Добавьте мед и коньяк, тщательно перемешайте.
- Храните в холодильнике, принимайте по 1 ст. л. перед едой.
Эти смеси сохраняют все полезные свойства ингредиентов и помогают организму противостоять вирусам.
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