Вишневый круассан уже не в почете — пеку открытый пирог с вишней: бабушкин рецепт для души

Вишневый круассан уже не в почете — пеку открытый пирог с вишней: бабушкин рецепт для души

Этот пирог пахнет детством. Дрожжевое тесто и вишня — больше ничего не нужно для уютного вечера с семьей.

Ингредиенты

Для теста: мука пшеничная — 500 г, молоко — 200 мл, масло сливочное — 50 г, масло растительное — 40 г, дрожжи прессованные — 25 г, сахар-песок — 30 г, сахар ванильный — 10 г, яйцо куриное — 1 шт., соль — щепотка.

Для начинки: вишня — 600 г, вода — 50 мл, сахар-песок — 30 г, крахмал кукурузный — 15 г.

Как готовлю

Сначала завожу тесто: растворяю дрожжи и сахар в теплом молоке, жду пену. Добавляю яйцо, соль, оба масла и муку — замешиваю мягкое, чуть липкое тесто, даю ему постоять час в тепле. Тем временем варю начинку: вишню с сахаром прогреваю, вливаю разведенный в холодной воде крахмал и увариваю 5 минут до густоты.

Подошедшее тесто делю на две части: большую раскатываю в пласт, укладываю на противень и даю отдохнуть полчаса. Меньшую часть режу на полоски, выкладываю остывшую вишню, сверху — полоски решеткой, и все в духовку.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Вкус — чистый, домашний, без лишней приторности. Особенно порадовал высокий кантик из теста — он не дал начинке сбежать и выглядит очень эстетично. Совет: обязательно дайте пирогу полностью остыть перед нарезкой, иначе рискуете сломать нежное тесто. Идеальный вариант для воскресного чаепития с семьей.