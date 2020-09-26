Вирусологи назвали два сценария развития пандемии в России

https://static.news.ru/photo/d0e85e6c-00e8-11eb-97e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дальнейшее развитие пандемии коронавируса в России может пойти по двум сценариям. Оба они в целом негативные, однако согласно первому ситуацию удастся контролировать, заявили вирусологи Анатолий Альтштейн и Александр Чепурнов.

Если будут приняты противоэпидемические мероприятия, то последствия катастрофическими не будут. А если несознательность среди россиян будет продолжаться, то заболеваемость будет расти ещё активнее, — сказал URA.RU Анатолий Альштейн.

Специалист выразил надежду, что заболеваемость не превысит майские показатели, когда в день выявляли по 10 тысяч заболевших. В свою очередь бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор» Александр Чепурнов отметил, что ситуация, скорее всего, будет такой же, как в марте.

Плюсом для нас является то, что врачи теперь лучше представляют, как лечить больных с COVID, а у населения появилось понимание того, как следует вести себя при пандемии, — пояснил он.

Он предположил, что если сдержать вирус всё-таки не удастся, в России могут вновь ввести тотальный карантин.

В России за минувшие сутки выявили 7523 случая заболевания коронавирусом в 85 регионах. Это максимум, зарегистрированный с 22 июня. Работодателям Москвы и Подмосковья рекомендовано перевести сотрудников на удалённую работу.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что Россия не сможет избежать подъёма заболеваемости коронавирусом осенью, но весенняя ситуация уже больше не повторится, писал NEWS.ru.