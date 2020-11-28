Вирусологи Британии рассказали, почему никто не верил в «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/cd80be1e-31de-11eb-9bc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Британские вирусологи признали, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» внесёт весомый вклад в борьбу с COVID-19 и объяснили, почему в западных странах поначалу было такое недоверие к этому препарату.

Как рассказал канадскому телеканалу CBC профессор фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивен Эванс, российская вакцина, показавшая на 42-й день после первой прививки эффективность в 95% и выше, несёт в себе важное сообщение для учёных по всему миру, сообщает РИА Новости.

Учёный верит этим цифрам, так как они, по его мнению, согласуются с данными других вакцин, проходящих испытания в других странах.

Профессор вирусологии британского университета Рединга Йен Джонс, в свою очередь, рассказал, почему на Западе появление российской вакцины от коронавируса встретили прохладно и поначалу не доверяли сообщениям из России.

Я согласен, что их (испытаний «Спутник V») первоначальные результаты вызвали смятение, но я думаю, что это не потому, что они были необоснованные. Их выпустили немного рано. Я думаю, что это будет полезная вакцина, — отметил учёный.

Его коллега Стивен Эванс добавил, что причиной недоверия к российской вакцине на первых порах было то, что процессы разработки препаратов в США и Европе более открыты и прозрачны, чем в России. Учёные поэтому не знали, как тщательно проводились испытания, как это отслеживалось и сообщалась ли вся правда.

Учёные также высоко оценили ноу-хау «Спутника V» — её аденовирусную основу. Они заявили, что разработанный в Центре им. Гамалеи метод «раз за разом показывал свою успешность».

Судя по всему, продолжили британские специалисты, коронавирус может проявить резистентность, однако результаты других фармкомпаний говорят о том, что российская вакцина хорошо себя зарекомендует в мире.

Теперь у нас есть четыре вакцины, которые обладают некоторой эффективностью, что намного больше, чем у нас когда-либо было в плане создания вакцины против ВИЧ или малярии, — отметил Стивен Эванс.

Как сообщал NEWS.ru, ранее посол Италии в России Паскуалле Терраччано заявил, что Рим сможет начать переговоры с Москвой о закупке вакцины «Спутник V» только после того, как препарат пройдёт сертификацию в Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA).

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, между тем, рассказал о «сильном лобби» в Европе против чужих вакцин. Тем не менее, власти Венгрии рассчитывают на получение небольших партий российской вакцины «Спутник V» в декабре, а более крупные партии должны стать доступны в конце января.