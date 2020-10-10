Вирусолог заявил, что в России нет второй волны коронавируса

https://static.news.ru/photo/a3463390-0bb4-11eb-8437-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост заболеваемости коронавирусом в России является логичным продолжением летней эпидемии, считает руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи, профессор Александр Бутенко.

По его словам, насчёт терминов «первая волна» и «вторая волна» существуют разные точки зрения.

Мне ближе та, что никакая это не вторая волна, а продолжение первой <...> Так-то, это всё то же самое, но в несколько другом измерении просто, более увеличенном, — отметил он.

Бутенко также сообщил, что пока рано говорить о сроках выхода на плато, так как это зависит от того, насколько люди будут следовать всем рекомендациям.

Снижение произойдет обязательно, конечно. Но только когда это случится и в каких это будет выражаться числах заболеваемости — это, пожалуй, неизвестно, — подчеркнул иммунолог.

Он добавил, что к математическим моделям, которые рассчитывают прогнозы, нужно относиться с осторожностью, передаёт радиостанция «Говорит Москва».