Вирусолог рассказал, стоит ли ждать возвращения пандемии COVID-19 Профессор Аграновский: причиной уменьшения смертности от COVID-19 стала его низкая патогенность

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Снижение смертности от коронавируса почти вдвое за последние четыре недели объясняется низкой патогенностью сегодняшних штаммов, рассказал в беседе с «360» профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ, биолог Алексей Аграновский. Он уточнил, что распространенные штаммы группы «омикрон», несмотря на свою многочисленность, отличаются малой патогенностью по сравнению с «дельтой» или нулевым уханьским штаммом.

Вирус эволюционировал в сторону снижения патогенности. <...> Это одно из объяснений, — отметил профессор.

Он указал, что число людей, которые уже столкнулись с вирусом, переболели инфекцией в легкой форме и повысили иммунитет к ней, увеличилось во всех странах. По его словам, защита выработалась, но она далека от 100%.

Возможен рост заболеваемости. Но это необязательно произойдет, — предупредил Аграновский.

Издание сообщает, что Всемирная организация здравоохранения объявила в своем очередном бюллетене о сокращении смертности от коронавируса за последние 28 дней почти вдвое — на 47% по сравнению с предыдущим месяцем, число случаев инфицирования уменьшилось на 38%.

Ранее вирусолог, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов рассказал, что в России наблюдается рост заболеваемости метапневмовирусом человека (Human metapneumovirus, hMPV), однако опасаться возникновения новой эпидемии не стоит.