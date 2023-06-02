Вирусолог рассказал, насколько опасен «вирус-убийца» hMPV Вирусолог Чепурнов исключил возможность пандемии метапневмовируса hMPV

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России наблюдается рост заболеваемости метапневмовирусом человека (Human metapneumovirus, hMPV), однако опасаться появления новой эпидемии не стоит, рассказал в беседе с «Народными новостями» вирусолог, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов. Он назвал неаккуратными заявления некоторых журналистов, уже окрестивших hMPV «вирусом-убийцей» и утверждающих, что он так же силен, как COVID-19.

Сам по себе метапневмовирус человека ничего особого не представляет. Да, новая нозологическая форма, известная вот уже какое-то количество лет. <...> Надо понимать, что, поскольку мы все напряжены, нервничаем после коронавируса, время от времени любое неаккуратно сказанное слово будет вызывать желание словить минуту известности у журналистов, — подчеркнул Чепурнов.

По словам вирусолога, hMPV известен науке с начала 2000-х, он проявляется как обычная ОРВИ, в группе риска находятся пожилые люди и младенцы с ослабленным иммунитетом. У взрослых клинически здоровых людей заболевание протекает на уровне бронхита, ларингита, в редких случаях касаясь легких.

Как отметил специалист, метапневмовирус передается воздушно-капельным путем или при рукопожатии. По сравнению с COVID-19 он имеет меньшую летальность и не провоцирует серьезных последствий. Терапия включает антибиотики по назначению врача.

Для защиты от вируса медики рекомендуют соблюдать меры гигиены, регулярно мыть руки с мылом и избегать контактов с больными людьми. При появлении симптомов ОРВИ рекомендуется не заниматься самолечением, а обращаться к врачам.

Ранее Роспотребнадзор в государственном докладе сообщил, что экономический ущерб от пандемии COVID-19 составил в 2022 году 1,6 трлн рублей.