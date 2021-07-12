Вирусолог рассказал, как самодельная маска спасла его от неминуемой смерти

↵Главный научный сотрудник НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи профессор Виктор Зуев в беседе с NEWS.ru рассказал, как самодельная защитная маска — комок ваты, притянутый на затылке марлевой салфеткой — спасла его от 100-процентной смерти от натуральной оспы во время вспышки опасного заболевания в Москве в 1959–1960 годах. Вирусолог подчеркнул, что первым поехал к пациентам брать анализы — кровь и мазки из зева.

Крутился вокруг больных пять с половиной часов, брал кровь, мазки из зева в палатах. Они на меня кашляли, чихали, плевали. Ну сами понимаете, как человек реагирует, когда ему мазок делают в глотке. Привёз материал в лабораторию, а потом выяснилось, что я не был привит. Масок тогда никаких не было, а был кусок ваты, притянутый на затылке марлевой салфеткой. Эта маска меня спасла от заражения натуральной оспой, — добавил исследователь.

Зуев отметил, что до этого ему вводили экспериментальные препараты, но они оказались не иммуногенными, а от настоящего препарата началась «очень бурная реакция».

Мне сказали, что я ездил к больным натуральной оспой совершенно непривитым, — резюмировал учёный.

Подтверждённых случаев натуральной оспы тогда зафиксировали около 45, скончались три человека. По предварительным данным, смертельно опасный недуг привёз в столицу художник Алексей Кокорекин из Индии. За две недели до поездки в азиатскую страну ему ввели препарат, однако вакцинальной реакции не наблюдалось. 23 декабря 1959-го он вернулся в Москву, а 29 декабря скончался от оспы. Итогом вспышки стала массовая прививочная кампания в мегаполисе (5,5 млн человек) и Мособласти (4 млн).

Ранее главный научный сотрудник НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи профессор Виктор Зуев в беседе с NEWS.ru назвал вакцинацию «золотым правилом» и законом борьбы с любыми инфекциями, в том числе с COVID-19. Эксперт добавил, что одного масочного режима и ношения перчаток недостаточно.