В центре Гамалеи назвали «золотое правило» борьбы с COVID-19

Главный научный сотрудник НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи профессор Виктор Зуев в беседе с NEWS.ru назвал вакцинацию «золотым правилом» и законом борьбы с любыми инфекциями, в том числе с COVID-19. Эксперт добавил, что одного масочного режима и ношения перчаток недостаточно.

Помните одно золотое правило, закон такой. Против любой вирусной инфекции нет ничего эффективнее, кроме вакцины. Никакие лекарства, иммунные средства не идут в сравнение с прививкой. Мало просто беречься, мало носить маски, перчатки, — отметил исследователь.

Эксперт также оценил данные аргентинских коллег о росте эффективности антител спустя продолжительное время после вакцинации российским препаратом «Спутник V». Вирусолог добавил, что за уровнем антител необходимо следить каждые полгода, однако «напрягаться и запоминать точные значения» не стоит, поясняют врачи. Специалист добавил, что иммунный ответ после ревакцинации обычно сильнее, чем от первой прививки, так что второй визит к врачу можно планировать позже, чем спустя полгода.

Накануне аргентинские учёные пришли к выводу о росте количества антител даже спустя продолжительное время после вакцинации «Спутником V». Нейтрализующая сила антител со временем только растёт. Об этом сообщили в Министерстве науки, технологий и инноваций южноамериканской страны. Ведомство также отметило растущую эффективность антител через полгода после вакцинации «Спутником V».

Ранее власти Индонезии одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения. В мае Индонезия приостановила использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одного привитого.