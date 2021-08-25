Учёные заявили о росте антител через полгода после вакцинации «Спутником»

Аргентинские учёные пришли к выводу о росте количества антител даже спустя продолжительное время после вакцинации «Спутником V». Нейтрализующая сила антител со временем только растёт, сообщает Министерство науки, технологий и инноваций.

Число антител и их способность нейтрализовать коронавирус и его штаммы были проанализированы на 1800 образцах крови людей, перенёсших и не перенёсших заболевание. Образцы брались от 21 до 180 дней после вакцинации российским препаратом.

Хотя в мире существует обеспокоенность относительно того, что число антител, генерируемых после вакцинации, уменьшается со временем, сейчас впервые аргентинское исследование показывает увеличение их нейтрализующей силы против коронавируса в зависимости от времени получения вакцины, — говорится в результатах исследования.

Министерство отмечает растущую эффективность антител через полгода после вакцинации «Спутником V».

Ранее власти Индонезии одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения. В мае Индонезия приостановила использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одного привитого.