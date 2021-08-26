В центре Гамалеи оценили исследование о росте эффективности «Спутника V»

Главный научный сотрудник НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи профессор Виктор Зуев в беседе с NEWS.ru оценил данные аргентинских коллег о росте эффективности антител спустя продолжительное время после вакцинации российским препаратом «Спутник V». Вирусолог добавил, что за уровнем антител необходимо следить каждые полгода, однако «напрягаться и запоминать точные значения» не стоит, поясняют врачи.

Им это скажут люди в лабораториях, где определяют уровень антител. Вот и всё. И не надо мудрствовать лукаво... Ведь каждый человек живёт в каком-то своём микрорегионе. Он ходит в поликлинику. Давайте обобщим это. Те, кто путешествует по всему миру, им несколько сложнее, но не так сильно, — сказал Зуев.

Исследователь добавил, что иммунный ответ после ревакцинации обычно сильнее, чем от первой прививки, так что второй визит к врачу можно планировать позже, чем спустя полгода.

Конечно можно, иммунная система организма обладает хорошей памятью. И если она столкнулась с возбудителем — есть даже такое понятие в науке — иммунологическая память, — ответ будет более активным худо-бедно. Даже если вы просрочите какие-то временные барьеры свои, — отметил профессор.

Зуев также рассказал, что вакцина «Спутник V» пока не нуждается в каких-то добавках против новых штаммов коронавируса.

Накануне аргентинские учёные пришли к выводу о росте количества антител даже спустя продолжительное время после вакцинации «Спутником V». Нейтрализующая сила антител со временем только растёт. Об этом сообщили в Министерстве науки, технологий и инноваций южноамериканской страны. Ведомство также отметило растущую эффективность антител через полгода после вакцинации «Спутником V».

Ранее власти Индонезии одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения. В мае Индонезия приостановила использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одного привитого.