Индонезия одобрила экстренное применение «Спутника V»

Власти Индонезии одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

Индонезия стала 70-м государством, в котором одобрено применение вакцины «Спутник V». Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Общее население всех стран, одобривших «Спутник V», составляет 4 млрд человек, или более 50% населения Земли, — сообщает фонд.

В мае Индонезия приостановила использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одного привитого. В связи с трагическим инцидентом Минздравом страны был дан указ о приостановке вакцинирования. Вся партия препарата была отправлена на экспертизу по установке безопасности и стерильности лекарства.

Также глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в стране планируется до конца текущего года получить необходимые технологии и к концу 2022 года наладить производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Таким образом власти планируют сократить уязвимость страны, а также извлекать выгоду, поставляя вакцины на зарубежные рынки. Цех по производству препарата будет построен в Дебрецене.