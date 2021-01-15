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Вакцины не помогут: вирусолог предупредил об опасном изменении коронавируса

11:44, 16 января 2021 11
Фото: pixabay.com

Коронавирус в перспективе может измениться настолько, что иммунитет, который появляется у переболевших или в результате вакцинации, попросту перестанет действовать. При таком негативном варианте развития событий вакцины, которые разрабатываются сейчас, могут оказаться неэффективными, опасается доктор биологических наук, профессор-вирусолог Александр Чепурнов.

По его словам, пандемия коронавируса идёт на спад и со временем закончится. Но лишь в том случае, если в процесс не вмешается глобальная мутация его возбудителя.

Если появится изменчивость, которая позволит новым штаммам вируса преодолевать иммунитет как постковидный, так и вакцинальный, тогда нам предстоит ещё долго барахтаться, — цитирует Чепурнова URA.RU.

Вирусолог отметил, что британский вирус, который напугал весь мир, является вакциноконтролируемым. Впрочем, нельзя исключать, что под давлением иммунной прослойки населения появится что-то похуже, признал специалист.

Новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании в середине декабря. По данным специалистов, штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет.

Ранее, как писал NEWS.ru, специалисты управления по охране общественного здоровья Англии заявили, что пациенты, излечившиеся от коронавирусной инфекции, ещё долгое время могут быть заразными, несмотря на статус выздоровевших.

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