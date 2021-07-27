Вирусолог предупредил о риске потери зрения после коронавируса

Врач-вирусолог Евгений Тимаков предупредил о риске потери зрения после перенесённого коронавируса. По словам специалиста, если у пациентов после заболевания появляются пятна перед глазами, им следует срочно обратиться к врачу, передаёт «Вести FM».

Медик пояснил, что нередко после коронавируса могут возникать тромбозы сетчатки глаза. При первых проявлениях это никак не влияет на зрение, однако позже может привести к неприятным последствиям. При этом человек сам может не знать, что у него «микротромбик сидит».

Зрение при этом не падает, но нужно срочно бежать к окулисту, потому что на ранних этапах это всё корректируется, — заметил специалист.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов рассказал об особенности лечения «дельта»-штамма. Он отметил, что лечить пациентов с этой разновидностью коронавируса сложнее. В отличие от уханьского варианта, «дельта» лечится сложнее, так как в этом случае играют роль гастроэнтерологическая компонента и скорость развития заболевания.