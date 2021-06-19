Выезжающих за границу россиян предложили принудительно вакцинировать

https://static.news.ru/photo/290b337a-d1f0-11eb-9dda-96000091f725_660.jpg Фото: АГН

Принудительную вакцинацию для россиян, которые решили отдохнуть за границей, предложил ввести профессор вирусологии Александр Чепурнов в разговоре с URA.RU.

По мнению врача, данную меру нужно ввести в связи с возобновлением авиасообщения с Турцией и рядом других стран: США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией. Люди купят путёвки, потом обострится ситуация, отметил он.

Если мы принимаем такие правила игры, такой порядок изначально, значит, и люди готовы [к принудительной вакцинации], и страну это защищает, — сказал Чепурнов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин высказался об обязательной вакцинации от коронавируса в Москве. Градоначальник отметил, что это хоть и непростое, но ответственное решение. Он заявил, что вакцинация — это личное дело каждого, однако только до тех пор, пока человек ни с кем не контактирует. В этом случае особенное внимание уделяется сотрудникам тех сфер, которые постоянно взаимодействуют с другими людьми.

Сетевой аналитик Анатолий Несмиян, комментируя указ мэра Москвы о принудительной вакцинации от коронавируса, заявил, что он является должностным преступлением. По его словам, региональные власти не вправе брать на себя подобные полномочия и действовать вопреки федеральному законодательству.