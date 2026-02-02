Вирусолог ответил, стоит ли бояться распространения оспы обезьян в России Вирусолог Нетесов: в России не будет широкого распространения оспы обезьян

В России не ожидается распространения вируса оспы обезьян, заявил NEWS.ru вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов. Он отметил, что в подавляющем большинстве случаев в странах умеренного климата, где нет природных источников этой инфекции, заболевание передается, как правило, только через нетрадиционные сексуальные контакты (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Оспа обезьян распространяется в нетропических странах более чем в 90% случаев половым путем, причем в основном между гомосексуалами. Так что вряд ли число инцидентов будет расти. Тем более что [пациент], судя по всему, уже изолирован от общества, — объяснил Нетесов.

Ранее сообщалось, что в Домодедовскую больницу поступил 50-летний мужчина с подозрением на оспу обезьян. Пациент, находящийся в состоянии средней степени тяжести, был доставлен из Одинцово.

Затем стало известно, что в Московской области разыскивают третьего человека, который мог контактировать с вирусом обезьяньей оспы. Речь идет о мужчине, доставившем в больницу первого зараженного. После этого он исчез и не выходит на связь.