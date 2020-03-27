Директор научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что коронавирус передаётся только при близком непосредственном контакте от человека к человеку.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» Викулов
Также Викулов предостерёг жителей Москвы от самоизоляции на даче. Специалист предположил, что у дачников могут возникнуть проблемы с возвращением в Москву и они могут остаться без квалифицированной медпомощи.
Как передавал NEWS.ru, итальянские вирусологи развеяли один из мифов о коронавирусе. Специалисты установили, что потепление никак не влияет на распространение COVID-19.
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