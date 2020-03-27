https://static.news.ru/photo/6d1e78c4-702b-11ea-8637-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что коронавирус передаётся только при близком непосредственном контакте от человека к человеку.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Викулов отметил , что COVID-19 распространяется в радиусе трёх метров, например, через кашель и чиханье. По словам вирусолога, через вентиляцию коронавирус не передаётся и заклеивать её с целью избежать заражения не нужно.

Также Викулов предостерёг жителей Москвы от самоизоляции на даче. Специалист предположил, что у дачников могут возникнуть проблемы с возвращением в Москву и они могут остаться без квалифицированной медпомощи.

Как передавал NEWS.ru, итальянские вирусологи развеяли один из мифов о коронавирусе. Специалисты установили, что потепление никак не влияет на распространение COVID-19.