https://static.news.ru/photo/e7e3d4c2-6f41-11ea-a27e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Смена времени года и потепление никак не влияют на распространение коронавирусной инфекции COVID-19. К такому выводу пришли итальянские медики и учёные.

Они сравнили количество заболевших людей в китайской Ухани и итальянских Ломбардии и Венето. Какой-либо взаимосвязи с климатическими условиями в этих регионах не обнаружено. Таким образом, развеяны надежды оптимистов на то, что вирус сам собой пойдёт на спад, так как плохо переносит высокие температуры.

Как отметил вирусолог Роберто Буриони, респираторные заболевания с наступлением тёплого времени года действительно передаются меньше. В том числе за счёт того, что попадающие в воздух частицы слюны испаряются быстрее. Однако в условиях пандемии это вряд ли существенно повлияет на сдерживание инфекции, пишет «Газета.ру» со ссылкой на il Giornale.

В борьбе с коронавирусом эффективными специалисты назвали элементарные правила гигиены и ограничения, которые ввели власти государств.

По состоянию на 26 марта COVID-19 во всём мире заразились более 472 тысяч человек, при этом 21,3 тысячи умерли, более 114 тысяч выздоровели.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейсус заявил, что самоизоляция граждан и ограничение транспортного сообщения не уничтожат коронавирус. Вместе с тем, по его словам, это позволит выиграть время для учёных и медиков.