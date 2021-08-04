Вирусолог назвал главный аргумент для признания «Спутника V» в Европе

Достижение коллективного иммунитета к коронавирусу в России станет главным доказательством эффективности вакцины «Спутник V» и аргументом в пользу признания её в Европе. Такого мнения придерживается директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Убедительнее, чем достижение популяционного [иммунитета], в стране не будет ничего. Какие могут быть ещё более серьёзные аргументы, чем стабилизация ситуации? Это будет основной аргумент, — сказал специалист.

По его словам, желательно достичь популяционного иммунитета в России к ноябрю, чтобы Европа одобрила отечественную вакцину в текущем году.

«Спутник V» проходит проверку в Европейском агентстве лекарственных средств с марта. В Еврокомиссии задержку одобрения препарата объясняют нехваткой доказательств его безопасности.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал необоснованными выпады Запада против «Спутника V». Он отметил, что Москва оперативно даёт ответы на все вопросы европейских специалистов. При этом представители Франции переводят вопрос вакцин в политическую плоскость.