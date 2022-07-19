Вирусолог допустил появление более тяжелых форм течения коронавируса Вирусолог Чепурнов допустил появление более тяжелых форм течения коронавируса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирус может мутировать и стать более тяжелым с точки зрения протекания заболевания или послеинфекционного периода, так как вирус еще не достиг своей конечной точки эволюции, считает вирусолог Александр Чепурнов. По его мнению, чем быстрее и активнее распространяется инфекция, тем больше у нее возможности к эволюции, пишет Lenta.ru.

Впрочем, мне казалось, что потенциал был исчерпан еще тогда, когда появился «омикрон». Но теперь мы видим, что появляются дополнительные варианты этого штамма, которые заражают и распространяются еще быстрее. Но я думаю, что мы близки к точке в дальнейшей эволюции в сторону большей заразности, — уточнил Чепурнов.

По его мнению, количество зараженных коронавирусом может колебаться в большую или меньшую сторону, однако в скором времени заболевание приобретет сезонный характер. Однако, многое в этом вопросе зависит от того, на какие пики будет подниматься заболеваемость в традиционный для всплеска сезон. Чепурнов также посоветовал, что в мире пока не договорились о конкретных сроках проведения вакцинации от COVID.

И у нас, и на Западе говорили о том, что прививаться необходимо раз в полгода. Но, на мой взгляд, это слишком часто, особенно с учетом того, что у нас достаточно большая когорта тех, кто и переболел, и был вакцинирован. Мы видим, что прививка в любом случае не защищает от болезни. Только от тяжелого ее течения, — резюмировал вирусолог.

Ранее главный внештатный инфекционист ГМУ Управления делами президента Георгий Сапронов сообщил, что новый пик заболеваемости коронавирусом в России придётся на конец лета. Это произойдёт, когда в крупные города вернётся из отпуска первая волна отдыхающих.