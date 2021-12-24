Виновник ДТП с 20 машинами на ТТК в Москве был пациентом психдиспансера

Виновник ДТП с 20 машинами на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве стоит на учёте в психоневрологическом диспансере с диагнозом, при котором запрещается управлять транспортным средством, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки установлено, что 34-летний виновник ДТП с 2009 года состоит на учёте в психоневрологическом диспансере с диагнозом, наличие которого является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что результаты медицинского освидетельствования выявили у мужчины наличие медицинского препарата, обладающего антипсихотическим и седативным действием. В настоящее время в суд направлен иск о признании его водительских прав недействительными.

По словам самого виновника аварии, у него были галлюцинации. Он также выразил готовность ответить за свой поступок, пишет RT.

ДТП произошло 21 декабря на внешней стороне ТТК перед развязкой с Кутузовским проспектом. Столкнулись, по последним данным, 20 автомобилей. В аварии пострадали два человека.

На кадрах, которые появились с места аварии, видно, как минивэн на большой скорости врезается в ряд медленно движущихся автомобилей. Сообщается, что виновник аварии — 34-летний мужчина, сын московского бизнесмена Константина С., на которого и оформлен минивэн. На Константина С. зарегистрированы три компании: ООО «Тренд» (торговля бытовыми товарами), ООО Duck&Dog (мебельная фурнитура и комплектующие) и ООО «Центр Kaiser» (ремонт бытовой техники).