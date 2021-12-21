В центре Москвы произошло массовое ДТП

В центре Москвы на пересечении Кутузовского проспекта с Третьим транспортным кольцом столкнулись более 10 машин. Движение сильно затруднено, водителям предлагается выбирать пути объезда, сообщили ТАСС в ГУ МВД по Москве. По предварительным данным, в аварии пострадал один человек, обошлось без жертв.

Около 10:00 на внешней стороне ТТК при съезде на Кутузовский проспект произошло столкновение 13 автомобилей. Информация о пострадавших не поступала, машины получили механические повреждения, — сказал собеседник агентства.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

По информации Telegram-канала «Подъём», одна из машин, попавших в аварию, была с дипломатическими номерами. По неподтверждённым данным, это машина посольства КНР. «Подъём» отмечает, что в аварии пострадала женщина.

По предварительным данным, виновник аварии, 34-летний Павел С., находился в состоянии наркотического опьянения. Он управлял минивэном в момент столкновения. В ближайшее время мужчина пройдёт медосвидетельствование, сообщил Telegram-канал «112».

Telegram-канал SHOT опубликовал снимки с места происшествия. На кадрах видно, что несколько машин серьёзно повреждены.

Ранее в Сети было опубликовано видео с места ДТП, в которое попал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв по пути на встречу с родственниками погибших горняков на шахте «Листвяжная». Глава региона не пострадал.